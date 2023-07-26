«Манчестер Юнайтед» не продаст полузащитника Скотта Мактоминая, если не получит солидное предложение.

По достоверным данным, переговоры по трансферу шотландца уже начал «Вест Хэм», однако предложение «молотобойцев» не устраивает руководство «красных дьяволов». Как информирует журналист Сэмуэл Лакхёрст, «Юнайтед» не намерен в обязательном порядке расставаться с 26-летним хавбеком, поэтому запросит за него от 40 до 50 млн фунтов стерлингов (46-58 млн евро). Пока неясно, готов ли «Вест Хэм» заплатить такую сумму.

Контракт Скотта Мактоминая с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года.