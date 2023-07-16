«Борнмут» хочет перехватить Керкеза у «Лацио»

«Борнмут» проявляет интерес к защитнику АЗ Милошу Керкезу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 19-летнего футболиста также заинтересован римский «Лацио». АЗ хочет заработать на продаже своего футболиста примерно 15-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Керкез провёл за АЗ 52 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Венгрии в 15 миллионов евро.

Напомним, минувший розыгрыш АПЛ «Борнмут» завершил на 15-м месте в турнирной таблице. Новый сезон чемпионата Англии стартует в августе.