Клуб АПЛ договорился с полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом

Хавбек «Аякса» Эдсон Альварес дал согласие на переход в «Вест Хэм».

«Молотобойцы» достигли договорённости с мексиканцем по условиям личного контракта, о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Интерес к 25-летнему игроку также проявляли мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Челси».

В ближайшее время «Вест Хэм» попробует согласовать сумму трансфера с «Аяксом». Следующий этап переговоров между клубами запланирован на выходные.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эдсона Альвареса в 35 млн евро. Его действующий контракт с амстердамцами рассчитан до июня 2025 года.