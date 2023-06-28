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Два клуба из Бундеслиги и АПЛ включились в борьбу за Госенса

28 Июня 2023 • 23:24 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Левый защитник «Интера» Робин Госенс продолжает привлекать интерес со стороны других клубов.

Ранее сообщалось, что 28-летний игрок близок к переходу в немецкий «Унион Берлин», однако сделка пока так и не состоялась. Согласно сведениям SportItalia, в гонку за Госенсом включился английский «Борнмут», также список претендентов пополнил ещё один представитель Бундеслиги – «Вольфсбург». «Интер» намерен заработать на продаже немецкого футболиста около 18 млн евро. «Нерадзурри» предпочитают сразу продать игрока, а не отдавать его в аренду с опцией последующего выкупа.

В прошедшем сезоне Робин Госенс принял участие в 49 матчах, отметившись четырьмя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вольфсбург Борнмут Унион Берлин Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
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