«Вест Хэм» откажется продавать Пакета в «Манчестер Сити» за 80 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» не намерен отпускать своего полузащитника Лукаса Пакета спустя год после трансфера из «Лиона». Журналист Сэми Мокбел сообщает, что «молотобойцы» скоро отклонят первое предложение «горожан» в размере 80 миллионов евро.

Источник добавляет, что «Вест Хэм» считает Пакета одним из своих ключевых футболистов и не намерен его отпускать. Если трансфер всё же осуществиться, Лукас станет второй самой крупной продажей в истории «Вест Хэма» после Деклана Райса, который в это же трансферное окно за 116 миллионов евро перебрался в «Арсенал».

Пакета в прошлом сезоне отметился 4 голами и 3 ассистами в АПЛ, а также помог «Вест Хэму» выиграть Лигу конференций, отдав победную голевую передачу на Джаррода Боуэна в финале с «Фиорентиной».