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«Интер» имеет преимущество над «Ромой» в борьбе за Скамакку

23 Июля 2023 • 22:03 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка интересен клубам Серии А.

Основными претендентами на 24-летнего игрока, пока не проявившего себя в Англии, считаются миланский «Интер» и «Рома». Римляне давно называются наиболее заинтересованным клубом, а сам Скамакка даже признавался, что хотел бы выступать за «Рому» под руководством Моуринью, однако сделка осложняется запросами «Вест Хэма». По данным Sky Sport, «Интер» имеет преимущество в гонке за футболиста, поскольку могут позволить себе его выкуп, а не только аренду, как в случае с «волками».

Годом ранее Джанлука Скамакка перебрался в «Вест Хэм» из «Сассуоло» за 36 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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