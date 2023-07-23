«Интер» имеет преимущество над «Ромой» в борьбе за Скамакку

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка интересен клубам Серии А.

Основными претендентами на 24-летнего игрока, пока не проявившего себя в Англии, считаются миланский «Интер» и «Рома». Римляне давно называются наиболее заинтересованным клубом, а сам Скамакка даже признавался, что хотел бы выступать за «Рому» под руководством Моуринью, однако сделка осложняется запросами «Вест Хэма». По данным Sky Sport, «Интер» имеет преимущество в гонке за футболиста, поскольку могут позволить себе его выкуп, а не только аренду, как в случае с «волками».

Годом ранее Джанлука Скамакка перебрался в «Вест Хэм» из «Сассуоло» за 36 млн евро.