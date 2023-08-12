Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» думает отпустить Пакета в «Манчестер Сити», ведь игрок не хочет оставаться в команде

12 Августа 2023 • 13:00 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
1 2.70 X 3.45 2 2.60
Через 3 ч. 5 мин.

Лондонский «Вест Хэм» может быть вынужден продать своего полузащитника Лукаса Пакета, который провёл в команде всего один сезон. По информации от инсайдера Джейкоба Штайнберга, руководство «молотобойцев» осознаёт, что если Пакета останется в команде против своей воли, это может плохо повлиять на атмосферу в раздевалке.

Отмечается, что Пакета в данный момент находится в стрессе, так как хочет поскорее перейти в «Манчестер Сити». Несмотря на это, Лукас остался профессионалом и отправился со своей команды в Борнмут на матч первого тура АПЛ.

«Манчестер Сити» ранее был готов выложить за Пакета 80 миллионов евро, но «Вест Хэм» хочет за своего игрока больше денег.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08.23 в 14:30
Арсенал Арсенал
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.29 6.20 9.60
Видео
12.08.23 в 17:00
Эвертон Эвертон
Фулхэм Фулхэм
2.24 3.45 3.25
Видео
12.08.23 в 17:00
Брайтон Брайтон
Лутон Таун Лутон Таун
1.37 5.20 8.40
Видео
12.08.23 в 17:00
Борнмут Борнмут
Вест Хэм Вест Хэм
2.85 3.45 2.50
Видео
12.08.23 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.90 3.30 2.55
Видео
12.08.23 в 19:30
Ньюкасл Ньюкасл
Астон Вилла Астон Вилла
1.82 3.80 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Августа
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Реал» в шаге от аренды Кепы, «сливочные» согласовывают последние детали с «Челси»
13:43 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «В прошлом сезоне мы финишировали третьими, но в следующем хотим быть выше»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Захарян переходит в «Реал Сосьедад»
13:26 · Англия. Премьер-лига
​Ровно 20 лет назад молодой Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед»
13:20 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» высказался об уходе Кейна
13:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» думает отпустить Пакета в «Манчестер Сити», ведь игрок не хочет оставаться в команде
13:00 · Англия. Премьер-лига
Кепа выбрал между «Реалом» и «Баварией»
12:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет арендовать Кепу, но «Челси» может навязать свои условия
12:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» переключился на Кепу, так как «Севилья» слишком много запросила за Буну
12:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 13 августа 2023
11:57 · Англия. Премьер-лига
Кепа в шаге от перехода в «Реал»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Мойес оценил трансфер Альвареса в «Вест Хэм»
10:58 · Англия. Премьер-лига
«Вы навсегда останетесь в моём сердце» – Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал об эмоциях перед стартом «Арсенала» в АПЛ
10:33 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о трансфере Велиса: «Нам нужно дать ему время на адаптацию»
Все новости
Рекомендуем