«Вест Хэм» думает отпустить Пакета в «Манчестер Сити», ведь игрок не хочет оставаться в команде

Лондонский «Вест Хэм» может быть вынужден продать своего полузащитника Лукаса Пакета, который провёл в команде всего один сезон. По информации от инсайдера Джейкоба Штайнберга, руководство «молотобойцев» осознаёт, что если Пакета останется в команде против своей воли, это может плохо повлиять на атмосферу в раздевалке.

Отмечается, что Пакета в данный момент находится в стрессе, так как хочет поскорее перейти в «Манчестер Сити». Несмотря на это, Лукас остался профессионалом и отправился со своей команды в Борнмут на матч первого тура АПЛ.

«Манчестер Сити» ранее был готов выложить за Пакета 80 миллионов евро, но «Вест Хэм» хочет за своего игрока больше денег.