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В «Манчестер Сити» уверены в скором приходе Пакета

09 Августа 2023 • 20:56 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
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11.08 22:00

«Манчестер Сити» решительно настроен завершить трансфер полузащитника Лукаса Пакета в ближайшие дни.

Согласно недавним сообщениям, «Вест Хэм» отказался продавать свою звезду «горожанам» за 80 млн евро, однако действующие чемпионы Англии не выбыли из борьбы за бразильца. Как информирует журналист Санти Ауна, в «Манчестер Сити» уверены, что приход Пакета – дело времени. Переговоры стремительно прогрессируют, и уже совсем скоро клубы могут договориться. Сам Пакета, как известно, хочет выступать за команду Хосепа Гвардиолы.

В августе прошлого года «Вест Хэм» купил Лукаса Пакета у «Лиона» почти за 43 млн евро. Контракт атакующего хавбека рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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