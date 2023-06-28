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«Вест Хэм» готов заплатить 15 млн евро за полузащитника «Ювентуса»

28 Июня 2023 • 00:19 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

«Вест Хэм» планирует приобрести футболиста «Ювентуса» Дениса Закарию.

Лондонский клуб лидирует в борьбе за швейцарца, на которого не рассчитывают в «Ювентусе». По данным журналиста Николо Скиры, «Вест Хэм» предложил за 26-летнего полузащитника 15 млн евро. В списке претендентов на игрока также значатся французский «Ланс» и английский «Борнмут».

Денис Закария отыграл прошедший сезон в аренде в лондонском «Челси», отметившись одним забитым мячом в 11 матчах за «синих». Контракт опорника со «старой синьорой» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Закарии в 18 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Ланс Вест Хэм Борнмут Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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