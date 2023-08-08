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«Вест Хэм» не станет предлагать за Магуайра больше 35 млн евро

08 Августа 2023 • 20:55 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

«Вест Хэм» намерен подписать центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«Красные дьяволы» не станут удерживать 30-летнего игрока, лишившегося места в стартовом составе и капитанской повязки. Основным претендентом на Магуайра считается «Вест Хэм». Согласно сведениям журналиста Джейкоба Стейнберга, «Вест Хэм» готов потратить на трансфер англичанина 35 млн евро, но не станет улучшать предложение, если «Манчестер Юнайтед» ответит отказом. Кроме того, «молотобойцам» ещё предстоит решить, как удовлетворить солидные зарплатные требования футболиста.

Действующий контракт Гарри Магуайра с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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