​Мойес может уйти из «Вест Хэма» перед стартом сезона

Дэвид Мойес может покинуть должность главного тренера «Вест Хэма» прямо перед стартом нового сезона. Об этом на своих страницах рассказывает издание Daily Mail.

По данным источника, в последнее время напряжение между Мойесом и руководителями «Вест Хэма» стало нарастать. Причина заключается в трансферной политике клуба – шотландец недоволен отсутствием нужных трансферов.

Отмечается, что у «Вест Хэма» уже есть шорт-лист кандидатов на случай ухода Мойеса.

Первый матч нового сезона «Вест Хэм» проведёт 12 августа – против «Борнмута» на поле соперника.