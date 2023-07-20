Клуб АПЛ намерен перехватить трансферную цель «Барселоны» Фреснеду

Правый защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда может перебраться в «Борнмут».

18-летний игрок является давней трансферной целью «Барселоны». Судя по всему, каталонскому гранду не удастся приобрести перспективного латераля, поскольку значительный шаг вперёд в гонке за него сделал «Борнмут». По сведениям BBC, «вишни» предложили за Фреснеду 17 млн евро, и сам футболист одобряет переход в команду Андони Ираолы.

Иван Фреснеда провёл 22 матча в прошедшем розыгрыше Ла Лиги за «Вальядолид». В подписании юного испанца также были заинтересованы мадридский «Реал», «Милан» и другие статусные европейские клубы.