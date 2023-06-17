Скамакка договорился с «Ромой», но есть одна проблема

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка намерен перебраться в «Рому».

24-летний футболист, не сумевший проявить свои лучшие качества на английских полях, уже дал окончательное согласие римскому клубу, но «Вест Хэм» по-прежнему выступает против, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. «Молотобойцы» не хотят отпускать итальянца в аренду – они заинтересованы только в немедленной продаже форварда. Сам Скамакка при этом настаивает на своём переходе именно в «Рому».

Джанлука Скамакка забил восемь голов в 27 матчах за «Вест Хэм» в прошедшем сезоне. Transfermarkt оценивает его стоимость в 27 млн евро.