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«Вест Хэм» всё ещё хочет купить Мактоминая и Магуайра

07 Августа 2023 • 14:15 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Лондонский «Вест Хэм» всё ещё хочет купить у «Манчестер Юнайтед» двух футболистов. По информации от Sky Sports, «молотобойцы» сохраняют интерес к опорнику Скотту Мактоминаю и центральному защитнику Гарри Магуайру, которого недавно лишили капитанской повязки.

«Вест Хэм» находится в шаге от приобретения опорного полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, но приход мексиканца не повлияет на планы клуба по трансферу Мактоминая. Как Скотт, так и Магуайр не входят в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

C учётом грядущей продажи Джанлуки Скамакки «Вест Хэм» в это трансферное окно выручил около 150 миллионов евро. Поэтому у клуба есть деньги на Магуайра и Мактоминая.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
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