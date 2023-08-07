«Вест Хэм» всё ещё хочет купить Мактоминая и Магуайра

Лондонский «Вест Хэм» всё ещё хочет купить у «Манчестер Юнайтед» двух футболистов. По информации от Sky Sports, «молотобойцы» сохраняют интерес к опорнику Скотту Мактоминаю и центральному защитнику Гарри Магуайру, которого недавно лишили капитанской повязки.

«Вест Хэм» находится в шаге от приобретения опорного полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса, но приход мексиканца не повлияет на планы клуба по трансферу Мактоминая. Как Скотт, так и Магуайр не входят в планы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

C учётом грядущей продажи Джанлуки Скамакки «Вест Хэм» в это трансферное окно выручил около 150 миллионов евро. Поэтому у клуба есть деньги на Магуайра и Мактоминая.