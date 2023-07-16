«Вест Хэм» хочет арендовать Магуайра

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр может продолжить карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб хочет взять 30-летнего футболиста в аренду. При этом отмечается, что сам Магуайр не планирует покидать «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что манкунианцы намерены заработать на продаже своего футболиста порядка 40 миллионов евро.

Напомним, Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за 87 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 31 матч, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 20 миллионов евро.