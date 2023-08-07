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«Вест Хэм» может купить нападающего «Челси»

07 Августа 2023 • 09:49 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Лондонский «Вест Хэм» в ближайшее время может усилиться нападающим «Челси» Армандо Броей. По информации от инсайдера Джейкоба Штайнберга, албанец является одним из вариантов для «молотобойцев» на замену Джанлуке Скамакке.

Источник отмечает, что будущее Брои во многом будет зависеть от того, сможет ли «Челси» купить нового нападающего в это трансферное окно. Армандо лишь недавно восстановился после разрыва крестообразных связок колена, поэтому тренерский штаб «синих» опасается, что он не готов сразу влиться в игру.

Не исключено, что «Вест Хэм» возьмет Брою в аренду, ведь нападающий лишь прошлым летом подписал с «Челси» новый контракт. Команда Маурисио Почеттино ранее не изъявляло желание продать албанца.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Армандо Броя трансферы футбола - лето 2023
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