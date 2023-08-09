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Пакета открыт к переходу в «Манчестер Сити», бразилец готов давить на руководство «Вест Хэма»

09 Августа 2023 • 10:53 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Сити
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11.08 22:00

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета открыт к тому, чтобы перебраться в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Бена Джейкобса, бразилец готов устроить давление на руководство и настоять на своём уходе.

Ранее другой источник сообщал о том, что «Манчестер Сити» сделал предложение за 25-летнего Лукаса в размере 80 миллионов евро. «Вест Хэм» думает отказаться от таких условий. Более того, команда Дэвида Мойеса считает бразильца своим ключевым футболистом и не намерена его продавать.

Пакета прошлым летом стоил «Вест Хэму» 43 миллиона евро, когда лондонская команда покупала хавбека у «Лиона». Лукас в первом же сезоне выиграл с «молотобойцами» Лигу конференций.

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Комментарии (1)
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Promt Roman
09 Августа 2023 в 11:52
Если бразил заныл, то лучше продать по максимальной цене.
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