Пакета открыт к переходу в «Манчестер Сити», бразилец готов давить на руководство «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета открыт к тому, чтобы перебраться в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Бена Джейкобса, бразилец готов устроить давление на руководство и настоять на своём уходе.

Ранее другой источник сообщал о том, что «Манчестер Сити» сделал предложение за 25-летнего Лукаса в размере 80 миллионов евро. «Вест Хэм» думает отказаться от таких условий. Более того, команда Дэвида Мойеса считает бразильца своим ключевым футболистом и не намерена его продавать.

Пакета прошлым летом стоил «Вест Хэму» 43 миллиона евро, когда лондонская команда покупала хавбека у «Лиона». Лукас в первом же сезоне выиграл с «молотобойцами» Лигу конференций.