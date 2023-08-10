Английский «Борнмут» усилился 19-летним полузащитником клуба Чемпионшипа «Бристоль Сити» Алексом Скоттом. Об усилении официально сообщает пресс-служба «вишен».

Основное амплуа футболиста – центральный полузащитник, однако сыграть он может и в опорной зоне, а также на правом фланге. В системе «Бристоль Сити» находился с 2020 года.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает сделку между клубами в 23 млн евро при оценочной стоимости футболиста в 20 млн.

Напомним, что «Борнмуту» в прошлом сезоне удалось сохранить прописку в АПЛ, заняв в турнирной таблице 15-е место и набрав 39 баллов.