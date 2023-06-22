«Рома» согласилась продать Клюйверта в клуб АПЛ за 11 млн евро

Вингер «Ромы» Джастин Клюйверт переходит в английский «Борнмут».

Сделка полностью согласована и вот-вот будет оформлена официально. По информации инсайдера Фабрицио Романо, 24-летний игрок подпишет с «вишнями» контракт, рассчитанный до 2028 года, а «Рома» заработает на продаже нидерландца около 11 млн евро плюс 1 млн в виде бонусов. В пятницу футболист пройдёт медосмотр для завершения перехода.

Джастин Клюйверт провёл минувший сезон в «Валенсии» на правах аренды. Вингер принадлежал «Роме» с 2018 года, отыграв в общей сложности 68 матчей и отметившись девятью голами в составе римлян во всех турнирах.