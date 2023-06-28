Руководство «Арсенала» сегодня вечером отправил крупное предложение «Вест Хэму» по полузащитнику сборной Англии Деклану Райсу.

По информации издания The Athletic, сумма возможной сделки по лидеру «молотобойцев» составит 100 миллионов фунтов стерлингов, не включая пяти миллионов фунтов стерлингов в качестве бонусов. Сообщается, что это может стать рекордом за трансфер британского игрока, поскольку «Арсенал» сильно заинтересован в Райсе, который является главной целью для «канониров».

Напомним, что Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма». Портал Transfermarktоценивает стоимость 24-летнего капитана лондонского клуба в 90 миллионов евро.