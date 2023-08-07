«Торино» выкупит Влашича у «Вест Хэма» - названа сумма

Итальянский «Торино» оформит выкуп хорватского атакующего полузащитника Николы Влашича у «Вест Хэма» за 12 млн евро. Об этом в соцсетях докладывает Фабрицио Романо, отмечая, что сделка между сторонами полностью согласована.

Напомним, что сезон минувший Влашич провёл в Италии на правах аренды. За 34 матча Серии А ему удалось отличиться пятью голами и шестью ассистами.

На данный момент авторитетный портал Transfermarkt оценивает хорвата в 17 млн евро. По действующему контракту с «молотобойцами» у экс-армейца остаётся ещё три сезона.

Не так давно о нежелании оставаться в Лондоне заявил сам Влашич.