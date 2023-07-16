Клуб АПЛ готов заплатить «Аяксу» 40 млн евро за Эдсона Альвареса

Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может перебраться в «Вест Хэм».

Как сообщалось ранее, «молотобойцы» готовы приобрести мексиканца в качестве замены Деклану Райсу, который перебрался в «Арсенал», но пока не делали официального предложения «Аяксу». По информации журналиста Майка Вервея, «Вест Хэм» готов заплатить требуемые 40 млн евро за 25-летнего хавбека. Вероятно, официальные переговоры между клубами стартуют уже скоро.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Эдсона Альвареса составляет 35 млн евро. Опорник провёл 147 матчей за «Аякс», защищая цвета команды с 2019 года.