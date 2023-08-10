Магуайр ещё не дал согласия на переход в «Вест Хэм»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пока не договорился с «Вест Хэмом».

В подписании 30-летнего игрока, не входящего в планы «красных дьяволов», заинтересован лично главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес. По слухам, «Манчестер Юнайтед» готов продать Магуайра в «Вест Хэм», однако сам футболист ещё не одобрил сделку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Чтобы переход состоялся, центрбеку сборной Англии придётся согласиться на значительное сокращение зарплаты. Переговоры продолжаются, но лондонскому клубу будет непросто удовлетворить запросы экс-капитана манкунианцев.