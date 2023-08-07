Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ претендует на Марсьяля

07 Августа 2023 • 00:27 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

«Вест Хэм» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

27-летний игрок не имеет постоянного места в стартовом составе команды Эрика тен Хага, а также нередко выбывает из строя из-за травм. Ранее сообщалось о готовности «красных дьяволов» расстаться с французом, если на того появятся претенденты. Согласно сведениям CaughtOffside, одним таковых может стать «Вест Хэм». Лондонский клуб изучает возможность подписания, однако Марсьяль – далеко не единственная кандидатура в списке «молотобойцев».

В минувшей кампании Антони Марсьяль девять раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал, проведя 29 матчей во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Августа
01:17 · Англия. Премьер-лига
Салах получил щедрое предложение от саудовского клуба слухи
01:09 · Англия. Премьер-лига
Кейн надеется, что судьба его перехода в «Баварию» решится до старта сезона АПЛ
00:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» начал официальные переговоры с защитником «Манчестер Сити»
00:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сыграет ключевую роль в сделке по обмену Лукаку на Влаховича слухи
00:27 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ претендует на Марсьяля
06 Августа
23:35 · Англия. Премьер-лига
Кайседо настаивает на переходе в «Челси»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Аллегри делает всё возможное для перехода Лукаку в «Ювентус»
23:14 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о поражении от «Арсенала»: «Мы пропустили глупый гол»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о будущем Палмера: «Я не знаю, что произойдёт, но мы очень ему доверяем»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Гравенберх готов перейти в «Ливерпуль» слухи
22:19 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какую сумму «Барселона» предложила «Манчестер Сити» за Бернарду Силву слухи
22:10 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу рассказал, что думает об открытой заинтересованности «Баварии» в Кейне
21:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Надеюсь, Уокер останется в «Манчестер Сити»
21:31 · Англия. Премьер-лига
Переговоры «Баварии» и «Тоттенхэма» по Кейну отложены до новой недели
21:23 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ответил на вопрос о переходе Кайседо в «Челси»
Все новости
Рекомендуем