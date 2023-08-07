Клуб АПЛ претендует на Марсьяля

«Вест Хэм» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

27-летний игрок не имеет постоянного места в стартовом составе команды Эрика тен Хага, а также нередко выбывает из строя из-за травм. Ранее сообщалось о готовности «красных дьяволов» расстаться с французом, если на того появятся претенденты. Согласно сведениям CaughtOffside, одним таковых может стать «Вест Хэм». Лондонский клуб изучает возможность подписания, однако Марсьяль – далеко не единственная кандидатура в списке «молотобойцев».

В минувшей кампании Антони Марсьяль девять раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал, проведя 29 матчей во всех турнирах.