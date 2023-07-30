«Роме» будет трудно подписать Скамакку, клуб рассматривает четыре альтернативных варианта

Переход нападающего Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма» в «Рому» кажется маловероятным.

Римляне давно пытаются заполучить 24-летнего форварда, но не могут убедить «Вест Хэм» отпустить его в аренду. По информации Calciomercato, у «Ромы» есть четыре альтернативных варианта на тот случай, если переход итальянца окончательно сорвётся. «Волки» по-прежнему претендуют на Альваро Морату из мадридского «Атлетико», в приходе которого заинтересован лично главный тренер Жозе Моуринью. В сфере интересов «Ромы» также фигурируют Доминик Калверт-Льюин («Эвертон»), Мбала Нзола («Специя») и Булайе Диа («Салернитана»).

Фаворитом в борьбе за Джанлуку Скамакку считается миланский «Интер».