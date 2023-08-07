«Вест Хэм» подписал звёздного полузащитника на замену Райсу

Лондонский «Вест Хэм» нашёл замену своему капитану Деклану Райсу, который ранее стал рекордной продажей клуба и за сумму свыше 120 миллионов евро перебрался в «Арсенал». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «молотобойцы» полностью согласовали трансфер полузащитника амстердамского «Аякса» Эдсона Альвареса.

За трансфер мексиканца «Вест Хэм» заплатит в районе 40 миллионов евро. Эдсон ранее уже согласовал условия контракта с лондонской командой. В скором времени игроку назначат медосмотр.

Альварес ранее был интересен многим топ-клубам, включая «Челси» и «Баварию». Впрочем, эти клубы так и не сделали официальное предложение «Аяксу».