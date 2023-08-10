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Пакета хочет в «Манчестер Сити», «горожане» готовят новое предложение «Вест Хэму»

10 Августа 2023 • 12:20 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
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11.08 22:00

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета хочет перейти в «Манчестер Сити». По сообщениям от инсайдера Фабрицио Романо, бразилец чётко выразили желание перебраться в команду Хосепа Гвардиолы.

Источник также сообщает, что «горожане» готовят новое предложение после того, как «Вест Хэм» отказался продавать полузащитника за сумму в районе 80 миллионов евро. «Манчестер Сити» уверен в том, что сделку заключить вполне возможно. Вероятно, «горожанам» придётся включить в трансфер одного из своих футболистов. Например, «Вест Хэму» интересен 21-летний полузащитник Коул Палмер.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» не намерен переплачивать за Пакета, но клуб всерьёз заинтересован в игроке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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