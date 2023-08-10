Пакета хочет в «Манчестер Сити», «горожане» готовят новое предложение «Вест Хэму»

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета хочет перейти в «Манчестер Сити». По сообщениям от инсайдера Фабрицио Романо, бразилец чётко выразили желание перебраться в команду Хосепа Гвардиолы.

Источник также сообщает, что «горожане» готовят новое предложение после того, как «Вест Хэм» отказался продавать полузащитника за сумму в районе 80 миллионов евро. «Манчестер Сити» уверен в том, что сделку заключить вполне возможно. Вероятно, «горожанам» придётся включить в трансфер одного из своих футболистов. Например, «Вест Хэму» интересен 21-летний полузащитник Коул Палмер.

Источник отмечает, что «Манчестер Сити» не намерен переплачивать за Пакета, но клуб всерьёз заинтересован в игроке.