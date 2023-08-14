Пресс-служба лондонского «Вест Хэма» объявила о подписании полузащитника Джеймса Уорд-Прауса.

Подтверждение перехода появилось на официальном сайте и в социальных сетях «молотобойцев». Размер контракта и стоимость перехода не объявляются, однако известно, что длительность соглашения рассчитана до 2027 года. Экс-игрок «Саутгемптона» будет выступать за новый коллектив под седьмым номером.

«Я очень рад быть здесь, в «Вест Хэме». Я рад быть здесь и с нетерпением жду продолжения. Если смотреть со стороны, то это клуб, который уже несколько лет находится на подъёме, и после прошлогоднего успеха в Лиге конференций можно ощутить, что «Вест Хэм» набирает обороты», — заявил хавбек английской сборной, чьи слова приводит пресс-служба.

Напомним, что ранее «молотобойцы» подписали мексиканского полузащитника Эдсона Альвареса.