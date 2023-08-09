Гвардиола следит за Пакета ещё со времён «Фламенго»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает способности полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

Бразильский футболист стал одной из главных трансферных целей «горожан», если верить последним слухам. Клуб надеется в ближайшее время оформить подписание 25-летнего игрока, которого «Вест Хэм» отказался продавать за 80 млн евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, рулевой «Манчестер Сити» Гвардиола с давних времён является ценителем таланта Пакета: испанский специалист следит за атакующим хавбеком ещё с тех пор, когда тот выступал на родине за «Фламенго».

Лукас Пакета переехал в Европу в начале 2019 года, сменив «Фламенго» на «Милан». Прошлым летом «Вест Хэм» купил бразильца у «Лиона» за 43 млн евро.