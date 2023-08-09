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Гвардиола следит за Пакета ещё со времён «Фламенго»

09 Августа 2023 • 22:55 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
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11.08 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценивает способности полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета.

Бразильский футболист стал одной из главных трансферных целей «горожан», если верить последним слухам. Клуб надеется в ближайшее время оформить подписание 25-летнего игрока, которого «Вест Хэм» отказался продавать за 80 млн евро. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, рулевой «Манчестер Сити» Гвардиола с давних времён является ценителем таланта Пакета: испанский специалист следит за атакующим хавбеком ещё с тех пор, когда тот выступал на родине за «Фламенго».

Лукас Пакета переехал в Европу в начале 2019 года, сменив «Фламенго» на «Милан». Прошлым летом «Вест Хэм» купил бразильца у «Лиона» за 43 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Манчестер Сити Вест Хэм Хосеп Гвардиола Лукас Пакета
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