Клуб АПЛ приготовил официальное предложение «Интеру» по Госенсу

Левый защитник «Интера» Робин Госенс стал трансферной целью «Борнмута».

О намерении английского клуба побороться за подписание 29-летнего игрока стало известно в конце июня. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, «вишни» планируют перейти в конкретным действиям – они уже приготовили для «Интера» официальное трансферное предложение по немцу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Робина Госенса в 15 млн евро. В общей сложности футболист отыграл 58 поединков за «нерадзурри» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и одну результативную передачу.