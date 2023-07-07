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Клуб АПЛ приготовил официальное предложение «Интеру» по Госенсу

07 Июля 2023 • 00:46 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Левый защитник «Интера» Робин Госенс стал трансферной целью «Борнмута».

О намерении английского клуба побороться за подписание 29-летнего игрока стало известно в конце июня. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, «вишни» планируют перейти в конкретным действиям – они уже приготовили для «Интера» официальное трансферное предложение по немцу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Робина Госенса в 15 млн евро. В общей сложности футболист отыграл 58 поединков за «нерадзурри» во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и одну результативную передачу.

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Интер Милан Борнмут Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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