«Вест Хэм» близок к трансферу Магуайра

Лондонский «Вест Хэм» очень близок к трансферу центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. По информации от Sky Sports, сумма сделки должна составить 35 миллионов евро.

Источник сообщает, что стороны в данный момент согласовывают структуру выплат. Личные условия не являются проблемой для Магуайра, который готов покинуть «Манчестер Юнайтед» ради игровой практики перед Евро-2024.

Напомним, Магуайр до недавних пор был самым дорогим центральным защитником в истории футбола. «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года заплатил за него «Лестеру» в районе 87 миллионов евро.