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«Вест Хэм» близок к трансферу Магуайра

09 Августа 2023 • 11:59 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Лондонский «Вест Хэм» очень близок к трансферу центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. По информации от Sky Sports, сумма сделки должна составить 35 миллионов евро.

Источник сообщает, что стороны в данный момент согласовывают структуру выплат. Личные условия не являются проблемой для Магуайра, который готов покинуть «Манчестер Юнайтед» ради игровой практики перед Евро-2024.

Напомним, Магуайр до недавних пор был самым дорогим центральным защитником в истории футбола. «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года заплатил за него «Лестеру» в районе 87 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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