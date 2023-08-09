У Пакета следующим летом появятся отступные в размере около 100 миллионов евро

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета следующим летом будет доступен на трансферном рынке за сумму чуть менее 100 миллионов евро. В июне 2024 года у футболиста в контракте активируются отступные. Об этом в социальных сетях сообщает Киран Хиль.

«Манчестер Сити» хочет купить Пакета уже этим летом, но «Вест Хэм» не собирается продавать одного из своих ключевых футболистов. 25-летний Лукас хочет перейти в команду Хосепа Гвардиолы и попробует надавить на руководство.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил 80 миллионов евро за Пакета. Источник дал понять, что «Вест Хэм» считает эту сумму далекой от требуемой.