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У Пакета следующим летом появятся отступные в размере около 100 миллионов евро

09 Августа 2023 • 12:34 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.50 2 1.30
11.08 22:00

Полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета следующим летом будет доступен на трансферном рынке за сумму чуть менее 100 миллионов евро. В июне 2024 года у футболиста в контракте активируются отступные. Об этом в социальных сетях сообщает Киран Хиль.

«Манчестер Сити» хочет купить Пакета уже этим летом, но «Вест Хэм» не собирается продавать одного из своих ключевых футболистов. 25-летний Лукас хочет перейти в команду Хосепа Гвардиолы и попробует надавить на руководство.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил 80 миллионов евро за Пакета. Источник дал понять, что «Вест Хэм» считает эту сумму далекой от требуемой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Лукас Пакета трансферы футбола - лето 2023
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