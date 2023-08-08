«Манчестер Юнайтед» готов снизить ценник Мактоминая

«Манчестер Юнайтед» может продать полузащитника Скотта Мактоминая по сниженной цене.

Недавно «красные дьяволы» отклонили предложение по шотландцу со стороны «Вест Хэма». Руководство манкунианцев запрашивает за 26-летнего хавбека более 50 млн евро, что не устроило «молотобойцев». Согласно сведениям Claret & Hugh, «Манчестер Юнайтед» снизит требования, если желающие включат в сделку дополнительные бонусы, превышающие 10 млн евро. Вероятно, «Вест Хэм» вновь попробует подписать игрока.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Скотта Мактоминая в 25 млн евро. Контракт футболиста истекает в 2025 году.