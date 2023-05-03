Пятибратов рассказал, каким Генич был футболистом

Российский специалист Дмитрий Пятибратов вспомнил период выступлений в одной команде вместе с Константином Геничем – одним из самых популярных российских футбольных комментаторов и экспертов.

«Костя очень круто играл в футбол, очень жаль мне, что травма помешала ему сыграть в Премьер-Лиге. Генич блестящий футболист — очень умный, техничный, с поставленным ударом. Как же легко ему всё давалось», - вспоминает Пятибратов для Sport24.

Напомним, Дмитрий Пятибратов и Константин Генич вместе играли в пермском «Амкаре». В 2004 году с ними в составе «красно-чёрные» пробились в Премьер-лигу, которую пермский клуб покинул только в 2018 году не по спортивным причинам, прекратив существование.

«Всегда бесило, что у него было очень сложно отобрать мяч», - добавляет Пятибратов.