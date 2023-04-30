В «Факеле» высказались о борьбе за выживание в нынешнем сезоне РПЛ

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался о борьбе за выживание в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что он изначально говорил о том, что команда будет бороться за выживание, ведь у неё нет больших ресурсов и бюджета. Также он считает, что «Факел» заслужил право остаться в РПЛ больше, чем «Химки».

«Нельзя быть уверенным вообще ни в чём. Но мы точно будем биться до конца. Могу констатировать, что ни за один матч в этом сезоне мне не стыдно», - заявил Асхабадзе в разговоре с «Чемпионатом».

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, опережая «Химки» на четыре балла, при этом имея на одну игру больше.