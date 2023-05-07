Защитник «Факела» Василий Черов высказался о победе воронежского клуба в матче 26-го тура Российской премьер-лиги над «Ростовом» (2:0).

Игрок отметил, что испытывает суперэмоции, ведь это очень важная победа, так как в нынешнем положении клуба любое набранное очко считается на вес золота.

«А увезти сразу три из Ростова — это реально очень круто. Конечно, мы понимали, что будет тяжело, но в то же время верили, что можем победить», - приводит слова Черова Metaratings.ru..

«Факел» располагается в зоне стыков, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице, отставая от «Крыльев Советов» на один балл.