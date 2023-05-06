Евсеев: «Прежде всего, хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам «Факела»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (2:0).

- Понятно, что довольны результатом. По содержанию игры - насколько она сложилась так, как вы того ждали?

- Если вторая команда чемпионата не имела, можно так сказать, голевых моментов у наших ворот, то я считаю, что команда «Факел» очень хорошо провела эту игру. Тот цикл, который у нас был после игры с «Динамо», мы работали над этими нюансами, но я, прежде всего, хочу сказать слова благодарности предыдущим тренерам. У меня получилась такая команда, которую настраивать не надо.

- Хызыр Аппаев забил такой быстрый гол. Успели ли вы сесть на тренерское кресло до того, как все случилось?

- В перерыве мы с коллегами тренерского штаба разговаривали, была желтая карточка, был разговор, что надо поменять. Я его оставил. В принципе, не я, а мы его оставили. Поэтому он нас отблагодарил. То, что он был на карточке, мы готовили его замену, но не так рано.

- Выход Квеквескири отчасти планировался? Правильно?

- Конечно, планировали. Мы все замены, которые сделали, и Черов, который вышел и отдал голевой пас, и Марков зацепился и отдал передачу. То есть, все замены у нас сыграли. Четыре, хотя их было. Дотерпели, доиграли. Ближе к концовке уже второго нападающего добавили. Понятно, что с флангов передачи, мы их постарались перекрыть, оказывали давление, чтобы под давлением, по крайней мере, подачи были.

- Вопрос по настроению и антуражу матча. Помимо поддержки команды персонально с трибун звучало «Вадим Евсеев!». Вы это слышали, реагировали или были полностью погружены в игру?

- Я это еще до игры слышал, за час, когда команда на разминке была, они оттуда с верхотуры увидели главного тренера. Я им очень благодарен. Надеюсь, с моей стороны и моего тренерского штаба мы их будем только радовать. Естественно, это заслуга футболистов.