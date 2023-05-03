Пятибратов уверен, что «Факел» не покинет РПЛ

Уже бывший рулевой воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов не сомневается, что его бывший клуб не покинет РПЛ.

«Факел» в любом случае останется в РПЛ. Ребята готовы во всех отношениях, а новый главный тренер Вадим Евсеев — это грамотный специалист и порядочный человек», - рассказал Пятибратов Sport24, добавив, что теперь Евсееву надо грамотно довести до финиша то, что и так хорошо работает.

Напомним, что после 25 туров воронежцы идут на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Однако у команды четырёхочковый отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу и за один тур такое преимущество растерять невозможно.

Всего у воронежского клуба 21 очко, у идущих на 15-м месте подмосковных «Химок» - 17.

На данный момент должность главного тренера «Факела» занимает Вадим Евсеев.