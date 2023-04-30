Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил информацию о том, что главный тренер «чёрно-синих» Вадим Евсеев покинул клуб и продолжит карьеру в воронежском «Факеле».

- Вадим Валентинович действительно покинул команду?

- Договор расторгнут по соглашению сторон.

- Вы сохраняете за собой должность в клубе?

- Правительство Ярославской области и мэрия Ярославля оказывает мне поддержку. Вопрос о продлении договора в компетенции общего собрания Ассоциации.

- Вы не знаете, Вадим Валентинович продолжит карьеру в «Факеле»?

- У меня такой информации нет.