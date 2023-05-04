Агент Сильянова не подтвердил информацию о возвращении защитника в «Локомотив»

Агент защитника «Ростова» Александра Сильянова Вадим Шпинёв пока не подтверждает новость о том, что его клиент вернётся в «Локомотив» после окончания срока арендного соглашения.

«Пока не нужно доверять всему, что пишут. Позиция у футболиста была и есть: решение касаемо будущего игрока будет принято по окончании сезона РПЛ», - заявил агент «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний Сильянов по окончании сезона вернётся в «Локо». На данный момент он является игроком основы «жёлто-синих», выступает за донской клуб на правах аренды, её срок завершается в конце текущего футбольного сезона.