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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сильянова не подтвердил информацию о возвращении защитника в «Локомотив»

04 Мая 2023 • 19:07 Комментировать
Ростов
...
Факел
06.05 19:00

Агент защитника «Ростова» Александра Сильянова Вадим Шпинёв пока не подтверждает новость о том, что его клиент вернётся в «Локомотив» после окончания срока арендного соглашения.

«Пока не нужно доверять всему, что пишут. Позиция у футболиста была и есть: решение касаемо будущего игрока будет принято по окончании сезона РПЛ», - заявил агент «Чемпионату».

Напомним, ранее сообщалось, что 22-летний Сильянов по окончании сезона вернётся в «Локо». На данный момент он является игроком основы «жёлто-синих», выступает за донской клуб на правах аренды, её срок завершается в конце текущего футбольного сезона.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ростов Вадим Шпинёв Александр Сильянов
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