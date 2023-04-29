Форвард «Факела» Гонгадзе высказался о своём будущем в клубе

Нападающий «Факела» Георгий Гонгадзе высказался о своём будущем в составе воронежского клуба.

«У меня контракт с «Факелом», который я буду дорабатывать до конца. Пока у меня соглашение с воронежским клубом, а дальше будет видно», - приводит слова футболиста Sport24.

Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне Гонгадзе принял участие в 29 играх во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Стоит отметить, что до этого сезона он никогда не забивал в чемпионатах России.