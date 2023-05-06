Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении команды Валерия Карпина от «Факела».

- Как вам итоги матча? Они неожиданные, учитывая, что ростовчане бьются за второе место?

- Я и предполагал, что матч будет сложный для хозяев. Вот мы и увидели неоднозначный результат. Даже более того – «Факел» выиграл заслуженно. Я не могу назвать результат матча неожиданным.

- Но ведь команда, которая борется за серебро, не должна позволять себе таких осечек?

- Надо быть откровенным, у нас такой чемпионат, что «Динамо» может проиграть команде с последнего места, «Ростов» уступить аутсайдерам. Это ведь не разовый случай. Такое часто бывает. Любая команда может проиграть любой. Исключение составляет только «Зенит». Вот такой сейчас уровень РПЛ.

- Что не получилось у ростовчан?

- В атаке вообще ничего не получилось. Да и оборона два пропустила. Это много для команды, претендующей на медали. Нападение было прямолинейное, были какие-то потуги, но команда играла до того предсказуемо, что все это хорошо читалось. В общем, «Ростов» сыграл очень слабо.

- Почему агрессии впереди у ростовчан было не так много?

- Была агрессия, они хотели забить. Было видно, что у команды есть желание, но соперник так построил игру, что южане ничего не смогли сделать. А изменить свою игру по ходу матча хозяева не смогли – для этого у игроков недостаточно класса. Быть более гибкими не получилось.

- Начало второго тайма с чем связываете?

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- Это был не случайный гол, но не стандартный. Был сброс, игрок получил мяч и ударил с лета. Трудно остановить такой мяч, если хорошо попадешь.

- Как сказалось на игре «Ростова» отсутствие Карпина на скамейке?

- Это тоже повлияло. Но я не считаю, что это стало основной причиной проигрыша. Карпин мог быть что-то корректировать с бровки. Он бы руководил командой. Но все равно, футболисты и без него должны были играть, если есть отлаженный механизм. Это ведь претендент на медали.

- Это поражение значительно понизит шансы «Ростова» на второе место?

- Да. Стало меньше шансов, и теперь будет труднее завоевать серебро. Многое зависит от завтрашних матчей. Я не исключаю, что «Спартак» может обыграть «Зенит».

- Как вам «Факел» Евсеева?

- По одному матчу судить трудно, но он выглядел очень хорошо. Мне кажется, у него теперь большие шансы спастись. От прямого вылета теперь есть небольшой запас очков.

Елена Григорьевская