Карпин - о втором месте «Ростова»: если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о положении команды с берегов Дона в турнирной таблице Российской премьер-лиги. После 25 туров клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице.

Специалист отметил, что, если бы ему сказали об этом в начале сезона, то он бы не поверил.

«Подумал, что человек сошел сума. Заработали непосильным трудом», - цитирует Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» имеет в своём активе 50 набранных очков, опережая московский «Спартак» на один балл.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина на своём поле сыграют против «Факела».