Гаджиев оценил перспективы Евсеева в «Факеле»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о перспективах Вадима Евсеева во главе воронежского «Факела».

«Спасение «Факела» будет зависеть не только от него. Евсеев точно справится с возложенными на него обязанностями. Результат команды будет зависеть не только от него. Важно, в каком состоянии сейчас «Факел», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, в Воронеже выстроилась боевая команда, которая увеличила свои шансы на спасение победой над «Динамо» в последней игре.

Напомним, что Вадим Евсеевбыл представлен в качестве тренера «Факела» сегодня, 1 мая. Воронежский клуб находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата за пять туров до конца сезона.