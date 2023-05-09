Шалимов считает, что «Ростову» не хватает ресурса игроков

Бывший главный тренер многих российских клубов Игорь Шалимов высказался о поражении «Ростова» от воронежского «Факела» (0:2) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команде с берегов Дона не хватает ресурса игроков, ведь играет много молодых футболистов и потеря одного-двух лидеров становится критической.

«В этом матче не было по травме Осипенко, дисквалифицирован Миронов, и это сильно сказалось. Команда сезон выжимает больше максимума, прыгала выше головы — и постоянно так проходить не может», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.