Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шалимов считает, что «Ростову» не хватает ресурса игроков

09 Мая 2023 • 16:20 Комментировать
Ростов
0:2
Факел
окончен

Бывший главный тренер многих российских клубов Игорь Шалимов высказался о поражении «Ростова» от воронежского «Факела» (0:2) в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Эксперт отметил, что команде с берегов Дона не хватает ресурса игроков, ведь играет много молодых футболистов и потеря одного-двух лидеров становится критической.

«В этом матче не было по травме Осипенко, дисквалифицирован Миронов, и это сильно сказалось. Команда сезон выжимает больше максимума, прыгала выше головы — и постоянно так проходить не может», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Ростов» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Игорь Шалимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
16:39 · Россия. Премьер-лига
Шалимов заявил, что «Спартак» теряет очки из-за ошибок Дуарте
16:34 · Россия. Премьер-лига
Шалимов назвал фаворита за второе место в нынешнем сезоне РПЛ
16:32 · Россия. Премьер-лига
Каряка высказался о кризисе «Крыльев Советов»
16:23 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Против «Спартака» всегда сложно играть»
16:20 · Россия. Премьер-лига
Шалимов считает, что «Ростову» не хватает ресурса игроков
16:15 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра рассказал, останется ли он в «Зените»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Зенит» - самый сильный клуб России
16:07 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра — о низкой результативности: «Я сам хочу забивать больше»
15:54 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк считает, что Семак был бы успешен в Европе
15:49 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА сохранит Набабкина
15:44 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Цель «Динамо» — закончить сезон наилучшим способом»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Если у «Зенита» что-то не получается, то судьи начинают что-то выдумывать» 1
15:27 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Ошибка Селихова? Почти все наши вратари имеют проблемы с вводом мяча
15:15 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Зенит» — флагман нашего футбола
15:08 · Россия. Премьер-лига
Гегемонию «Зенита» надо прекращать, она вредит футболу — Масалитин
Все новости
Рекомендуем