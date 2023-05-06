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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»

06 Мая 2023 • 17:53 Комментировать
Ростов
...
Факел
Через 0 ч. -13 мин.

Субботнюю программу 26-го тура чемпионата России будет закрывать матч между «Ростовом» и «Факелом». Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Если «Ростов» не сможет обыграть «Факел», то у «Зенита» будет шанс стать чемпионом России по итогам воскресного матча со «Спартаком».

Матч между «Ростовом» и «Факелом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Факел Валерий Карпин
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