Карпин выбрал состав на матч с «Факелом»

Субботнюю программу 26-го тура чемпионата России будет закрывать матч между «Ростовом» и «Факелом». Наставник ростовчан Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Песьяков, Лангович, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Если «Ростов» не сможет обыграть «Факел», то у «Зенита» будет шанс стать чемпионом России по итогам воскресного матча со «Спартаком».

Матч между «Ростовом» и «Факелом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.