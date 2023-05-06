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«Факел» вслед за «Динамо» готовится обыграть «Ростов», Аппаев забил второй гол

06 Мая 2023 • 20:46 Комментировать
Ростов
0:2
Факел
окончен

Судя по всему, «Факел» может стать автором второй сенсации за неделю. Домашнее поражение «Динамо» в памятном матче удивило всех, но сегодня коллектив из Воронежа со счётом 2:0 обыгрывает на выезде еще одного фаворита, «Ростов». После розыгрыша мяча с центра поля на 46-й минуте подопечные Вадима Евсеева быстро открыли счет после удара с лета от Романа Акбашева. На 74-й минуте ростовчане пропустили снова. Василий Черов длинным забросом мяча в линию атаки стал соавтором гола, Хызыр Аппаев головой переправил мяч в сетку.

«Факел» всего на очко отстает от «Крыльев Советов», которые идут на 12-м месте. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Ростов Факел
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