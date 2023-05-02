Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение российского специалиста Вадима Евсеева на пост наставника воронежского «Факела».

- Не показалось странным, что Пятибратова уволили после победы над «Динамо»?

- Это дело руководства, я спокойно отношусь к этому решению. Наверное, боссам клуба не понравилось выступление команды в последних играх. Он лидер по характеру, вот его и пригласили на последний отрезок.

- Думаете, он сможет сохранить вопрос сохранения прописки в Российской премьер-лиге?

- Думаю, команда попадёт в зону стыков и сохранит прописку в высшей лиге.

- Вам больше импонирует его стиль общения с прессой или отталкивает?

- У каждого своя манера общения. Он общается так, как он общается. У него взрывной характер, футболистом он был таким же. Его уже не изменить.