Пятибратов прокомментировал уход из «Факела»

Дмитрий Пятибратов больше не является главным тренером «Факела». Об уходе 46-летнего специалиста воронежский клуб объявил в воскресенье. Случилось это спустя два дня после сенсационной победы «Факела» в гостевом матче чемпионата России против «Динамо» (2:0).

Пятибратов дал комментарий после ухода с поста рулевого «Факела».

«От этого этапа карьеры у меня останутся только добрые воспоминания. Хочу поблагодарить клуб, который дал мне шанс поработать на самом высоком уровне, футболистов и тренеров, с которыми довелось поработать, персонал. И, конечно, болельщиков, при горячей поддержке которых «Факел» добился таких успехов. Пусть впереди будут новые победы!» - сказал Пятибратов, чьи слова приводит пресс-служба клуба.

Ожидается, что новым главным тренером команды станет Вадим Евсеев. Несколько часов назад он покинул пост рулевого «Шинника».

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, то есть находится в зоне стыковых игр.