Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение российского специалиста Вадима Евсеева на пост наставника воронежского «Факела».

- Не показалось странным, что Пятибратова уволили после победы над «Динамо»?

- Думаю, они заранее договорились о таком исходе. Да, команда обыграла «Динамо» со счётом 2:0. И что, это теперь неправильное решение? А если бы уступили 0:5, оно было бы правильным?

- Евсеев сохранит команду в РПЛ?

- Я не видел, как он организовывает тренировочный процесс. Надеюсь, получится оставить команду в высшей лиге. Время покажет, до конца чемпионата осталось совсем немного. Может произойти всё. Он понимает свою ответственность.

- Лично вас его резковатая манера общения отталкивает?

- Он изъясняется так, как считает нужным. Это его виденье. Он же не ведёт себя пафосно, как тот же Гогниев, который при счёте 6:1 не в пользу его команды прыгал и занимался популизмом. Евсеев никогда не лукавит, говорит искренне.

- Недавно он назвал одного из игроков «Шинника», который тренировал, разгильдяем.

- Это же его футболист, он знает его хорошо. А что, нельзя разгильдяем назвать игрока? В наше время в раздевалке стоял трёхэтажный мат, нежных футболистов не было. Молодёжь должна понимать, что это спорт. Здесь часто говорят не самые приятные вещи.